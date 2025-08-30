Челсі переміг Фулгем у лондонському дербі і вийшов в лідери АПЛ
Сині здобули три очки
близько 2 годин тому
Фото - ФК Челсі
У матчі третього туру Англійської Прем’єр-ліги відбулося дербі Лондона, у якому Челсі на своєму полі приймав Фулгем. Поєдинок завершися перемогою господарів з рахунком 2:0.
У компенсований час до першого тайму відзначився Жоау Педру, а на 56-й хвилині пенальті реалізував Енцо Фернандес. Команда Енцо Марески здобула другу перемого поспіль.
Челсі набрав сім очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Фулгем розташувався на 14-й позиції з двома балами.
АПЛ, 3-й тур
Челсі – Фулгем – 2:0
Голи: Жоау Педру, 45+9, Фернандес, 56 (пен).