Вінгер Челсі Михайло Мудрик опинився в центрі гучного скандалу - ФА офіційно висунула проти нього звинувачення, пов'язані з допінгом. Понад те, за даними The Athletic, повторна проба Б також показала позитивний результат.

Якщо факт вживання заборонених препаратів підтвердиться, українському футболісту може загрожувати дискваліфікація терміном до чотирьох років.

Цікаво, що тимчасове усунення Мудрика зненацька зіграло на руку лондонському клубу. Виключивши українця із заявки на єврокубковий сезон, Челсі звільнив значну частину бюджету, що дозволило без обмежень заявити одразу п'ятьох новачків.

За інформацією The Sun, зарплата Мудрика разом із додатковими витратами обходилася клубу приблизно 17 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, але тепер ці кошти не враховуються у фінансових звітах команди.

