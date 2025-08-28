Павло Василенко

Перед стартом жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА офіційно відзначив досягнення лондонського Челсі. Англійський гранд став першою командою в історії футболу, яка здобула перемогу в усіх європейських клубних турнірах.

Минулий сезон став особливим для підопічних Енцо Марески. Сині оформили перемогу в Лізі конференцій, розгромивши у фіналі Бетіс із рахунком 4:1. Цей тріумф завершив повну колекцію трофеїв клубу на міжнародній арені.

Раніше Челсі двічі піднімав над головою кубок Ліги чемпіонів (2012, 2021), вигравав Лігу Європи (2013, 2019), Суперкубок Європи та Кубок володарів кубків.

На церемонії перед жеребкуванням президент УЄФА Александер Чеферін особисто привітав клуб і вручив пам’ятний подарунок.

Попереду на Челсі чекає новий виклик – повернення до Ліги чемпіонів, куди команда пробилася завдяки четвертому місцю у минулому сезоні АПЛ.

У цей же вечір свою нагороду отримав і Златан Ібрагімович – легендарного шведського нападника відзначили спеціальною премією президента УЄФА за видатну кар’єру.