Павло Василенко

Челсі підтвердив ще один літній трансфер. Джррел Гато, який раніше грав за амстердамський Аякс, приєднався до синіх.

Підопічні Енцо Марески нещодавно здобули перемогу на Клубному чемпіонаті світу. Однак Челсі не має наміру сидіти склавши руки перед наступним сезоном.

Останніми днями сині вели переговори щодо трансферу Гато. Футболіст демонстрував великі надії в амстердамському Аяксі.

Два клуби досягли угоди щодо постійного трансферу. Англійська команда заплатить за лівого захисника щонайменше 43 мільйони євро.

Гато підписав довгостроковий контракт з лондонцями. Угода 19-річного гравця діє до червня 2032 року, тобто сім сезонів.

«Я дуже радий і щасливий бути тут. Челсі – найкраще місце для мене», – сказав футболіст після підписання контракту.

Минулого сезону Гато провів 50 офіційних матчів за Аякс, забив три голи та віддав шість результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.