Павло Василенко

Протягом поточного трансферного вікна Челсі додав до своїх лав Даріу Ессугу, Жоау Педру, Ліама Делапа, Естевана та Джеймі Гіттенса. Схоже, що наступні кроки гігантів – лише питання декількох годин.

За словами Фабріціо Романо, трансфер Джоррела Гато наближається до завершення. 19-річний захисник вже підписав контракт з Челсі.

Угода нідерландського гравця з лондонським клубу буде діяти до 2032 року. Захисник пройшов медичне обстеження у п'ятницю.

Очікується, що офіційне підтвердження довгоочікуваного трансферу на «Стемфорд Брідж» буде оголошено вже цього тижня. Гато приєднається до команди найближчими днями.

Минулого сезону Гато грав за амстердамський Аякс. Він провів 50 матчів протягом сезону, забивши три голи та віддавши три результативні передачі.