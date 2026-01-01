Головний тренер Челсі Енцо Мареска подав у відставку, повідомляє журналіст Метт Лоу в Х.

1 січня італійський фахівець після розмови з керівниками клубу повідомив про бажання залишити посаду.

Наставник незадоволений деякими аспектами, які впливають на його незалежність у прийнятті рішень і не завжди відповідають його уявленням про те, як слід керувати командою.

Італієць публічно проговорював, що любить Челсі і його вболівальників і насолоджується тиском, пов'язаним з необхідністю досягати результатів, але йому важко працювати в певних умовах.

Мареска очолив Челсі влітку 2024 року. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу. Його контракт діє до 2029 року з опцією продовження на 1 рік.