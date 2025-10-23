Сергій Стаднюк

У третьому турі Ліги чемпіонів Челсі в рідних стінах розгромив Аякс, скориставшись раннім вилученням Тейлора на 15-й хвилині. Уже за три оберти секундної стрілки Ґіу відкрив рахунок.

Кайседо подвоїв перевагу, але Веґгорст майже одразу скоротив відставання з пенальті. Наприкінці першого тайму лондонці знову відірвалися завдяки двом 11-метровим: Енцо Фернандес і Естеван не залишили шансів досвідченому Пасверу. На старті другої половини зустрічі Джордж установив остаточні 5:1.

Спортінг також удома у драматичному стилі здобув вольову перемогу над Марселем. Гості повели після раннього голу Пайшао, але наприкінці тайму залишилися в меншості: Емерсон отримав вилучення «в роздягальню», назбиравши дві жовті за вісім хвилин. Після перерви лісабонці перехопили ініціативу й оформили камбек завдяки голам Катаму та Аліссона Сантоса.

Челсі та Спортінг мають по шість очок в активі. Марсель із трьома тримається в зоні плей-оф раунду. Аякс же з нулем – поки найгірша команда турніру.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, третій тур

Челсі – Аякс 5:1

Голи: Ґіу, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45, (пен.), Естеван, 45+6 (пен.), Джордж, 48 – Веґгорст, 33, (пен.)

Челсі: Йорґенсен, Кайседо (Ачемпонґ, 49), Фофана, Адарабіойо (Чалоба, 46), Гато, Фернандес (Сантос, 46), Лавія (Уолш, 66), Естеван, Буонанотте, Ґіттенс, Ґіу (Джордж, 46)

Аякс: Пасвер, Роза (Ґайї, 84), Ітакура, Шутало, Бас, Макконнелл (Ріґер, 79), Ґлух (Мокіо, 23), Тейлор, Моро, Веґгорст (Классен, 46), Ґодтс (Фітц-Джім, 85)

Попередження: Адарабіойо, 31, Естеван, 56 – Веґгорст, 45+5

Вилучення: Тейлор, 15

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Челсі – Аякс.

Спортінг – Марсель 2:1

Голи: Катаму, 69, Аліссон Сантос, 86 – Пайшао, 14

Спортінг: Сілва, Фреснеда (Аліссон Сантос 80), Дебаст (Діоманде 80), Інасіу, Араухо (Матеус Реїс 90+3), Юльманн, Сімоеш (Йоаннідіс 64), Кенда (Катаму 64), Трінкау, Гонсалвеш, Суарес

Марсель: Рульї, Веа (Гарсія 67), Павар, Агерд, Балерді, Емерсон, Грінвуд (Мурільйо 46), Вермерен (О'Райлі 46), Гейб'єрг, Пайшао (Гомес 67), Обамеянг (Важ 82)

Попередження: Араухо, 90, Гонсалвеш, 90+5 – Балерді, 2, Емерсон, 39, 45+2, Павар, 90

Вилучення: Емерсон, 45+2

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Спортінг – Марсель.