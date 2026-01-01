Коментатор Setanra Sports Ігор Бойко висловився про відставку Енцо Марески з посади головного тренера Челсі.

Челсі вирішив таки звільнив Енцо Мареску. Дивитися на результати команди чи її гру немає сенсу, адже там все було гаразд загалом. Працював головний тренер дуже добре.

Звільнення відбулося через вельми популярну причину - розбіжності між керівником та підлеглим.

Мареска ще з літа хотів більш досвідчених гравців, аби команда робила кроки вперед, але план Челсі таких підписань не передбачає. У клуба є свій підхід. Мареска говорив, що йому треба новий центральний захисник після травми Колвілла, але не взяли нікого, тоді які номінальна заміна Хато - взагалі не був в планах тренера. Тепер пішли чутки, що від Марески чекають менше залучення Нету та більше Естевана, адже він майбутнє клубу. Мабуть, такого вистачало.

Зрештою, все закінчилося очевидним рішенням - звільненням. Мареска не просто мав розбіжності та ще й привселюдно про це говорив, - написав Бойко в своєму Telegram-каналі.