Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував впевнену перемогу своєї команди у матчі 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів над Аяксом (5:1).

Дуже задоволений грою. Ми непогано розпочали, але, гадаю, червона картка все одно змінила перебіг поєдинку. Загалом ми зіграли добре, забили п’ять голів і, мабуть, могли забити ще. Ми задоволені трьома очками.

Ми завжди говоримо одне й те саме, бо це правда: нам подобається рухатися від матчу до матчу. Через два дні на нас чекає ще одна дуже складна гра – проти Сандерленда. Постараємося зіграти якнайкраще, – цитує Мареску офіційний сайт УЄФА.