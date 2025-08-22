Павло Василенко

Португальський захисник Ренату Вейга покинув Челсі та приєднався до іспанського Вільярреала. Футболіст підписав контракт з новим клубом до літа 2032 року.

22-річний захисник став гравцем лондонського клубу минулого літа. За час перебування в Челсі він провів 18 матчів у всіх змаганнях, а другу половину минулого сезону відіграв у оренді за італійський Ювентус.

«Ми дякуємо Ренату за його зусилля під час перебування в Челсі та бажаємо йому всього найкращого на початку нового розділу його кар’єри», – зазначено у заяві клубу.

У другому турі Ла Ліги Вільярреал на своєму полі зустрінеться з Жироною, за яку виступають українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов. Матч відбудеться у неділю, 24 серпня.