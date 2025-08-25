Англійський форвард Рахім Стерлінг повернувся до Челсі після оренди в Арсеналі, проте до планів головного тренера Енцо Марески на новий сезон він не входить.

Лондонський клуб не проти розлучитися з 30-річним гравцем, якщо надійде гідна пропозиція. Поки що ситуація залишається невизначеною: інтерес до Стерлінга виявляли Байєр, Наполі та Фулхем, але до конкретики справа не дійшла.

Турецький Бешикташ також розглядає можливість підписання англійця, проте запит Челсі близько 23 млн. євро стримує потенційних покупців.

Минулого сезону Стерлінг провів 28 матчів, відзначившись одним забитим м'ячем та п'ятьма результативними передачами.

Раніше Мареска відреагував на першу перемогу Челсі на старті АПЛ.