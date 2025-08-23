Головний тренер Вест Гема Грем Поттер підбив підсумки матчу 2 туру АПЛ проти Челсі (1:5). Його слова наводить пресслужба клубу.

Перший гол Челсі, ймовірно, визначив тон гри. Я думаю, гравці будуть достатньо чесними, щоб це визнати. Ми маємо грати краще. А коли ти відстаєш у рахунку, ти опиняєшся між молотом і ковадлом: з одного боку, ти мусиш наздоганяти суперника і тиснути на нього, а з іншого - ти стаєш жертвою його майстерності.

Проте, я вважаю, що ми можемо говорити все, що хочемо. Коли ти пропускаєш такі голи, як ми, змінити щось стає неможливим, - зізнався Поттер.