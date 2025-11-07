No Zina, No... Ноттінгем знову не переміг у Лізі Європи. Відео
Колишньому клубу Таловєрова вдалося стримати «лісників»
близько 1 години тому
У четвертому турі загального етапу Ліги Європи Штурм і Ноттінгем Форест розписали нульову нічию. Жодна зі сторін так і не зламала оборонні порядки суперника – 0:0.
Захисник «лісників» Олександр Зінченко не взяв участі у зустрічі. Український універсал продовжує відновлюватися після травми.
До вашої уваги огляд матчу.
Ноттінгем набрав п'ять очок і продовжує на один бал випереджати Штурм у боротьбі за топ-24.
Ліга Європи. Загальний етап, четвертий тур
Штурм – Ноттінгем Форест 0:0
Штурм: Крістенсен,Айву, Горенц Станкович, Гайргофер (Лавале, 57), Малич, Хорват, Гедль, Карич, Кітеїшвілі (Кайомбо, 57), Мелоун (Джатта, 57), Розга
Ноттінгем: Віктор, Міленкович, Морату, Савона, Єйтс, Сангаре, Макеті (Ндоє, 66), Вільямс, Домінгес, Гіббс-Вайт (Муріло, 77), Калімуендо (Ебботт, 79)
Попередження: Кайомбо (74) – Єйтс (48)