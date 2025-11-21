Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч повідомив, що український захисник Олександр Зінченко поки не оговтався від травми та пропустить гру 12-го туру АПЛ проти Ліверпуля, яка пройде у суботу, 22 листопада.

«Олександр Зінченко прогресує завдяки нашій науковій команді та фізіотерапевтам, але він – не з нами», – наводить слова Дайча Nottingham Post.

Нинішнього сезону Зінченко встиг провести 6 матчів за Ноттінгем Форест, де він грає на правах річної оренди. Результативних дій захисник поки що не робив.

