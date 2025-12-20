Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував ситуацію із травмою російського воротаря Матвія Сафонова, який отримав перелом руки у фіналі Міжконтинентального кубка, відповівши на запитання журналістів.

«Я не можу це пояснити. Це неймовірно, але Сафонов сам не розуміє, як це сталося. Ми думаємо, травму було отримано, коли пробивали третій пенальті; Матвій зробив дивний рух. У нього перелом, проте він відбив два останні пенальті з ушкодженням. Ми думаємо, що адреналін був настільки сильним, що наш воротар відбив ці удари, не відчувши болю. Це карма.

Такі гравці як Сафонов показали, що готові зробити все, щоб допомогти команді. Саме такого менталітету ми очікуємо від тих, хто зараз перебуває у складі ПСЖ. У мене поки що не було можливості з ним поговорити, але всі приймають позитивні моменти, а про негативні ніхто не хоче думати. Це карма. Зазвичай, коли щось іде не так, можна багато чому навчитися.

Сафонов зіграв дуже якісний матч, і в останніх чотирьох іграх життя підказувало йому, що треба відпочити, відновитися та змиритися із ситуацією. З таким настроєм він повернеться швидше, ніж зазвичай», – підсумував Енріке для Le Parisien.