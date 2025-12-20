Два клуби Української Прем’єр-ліги виявили інтерес до гамбіського легіонера, який нині виступає у чемпіонаті Чехії. Йдеться про 22-річного форварда Карвіни Ебріму Сінгате, який також є гравцем молодіжної збірної Гамбії U-20.

За наявною інформацією, на футболіста претендують черкаський ЛНЗ та Колос із Ковалівки. Водночас українським клубам доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку команд з Азії та Європи, які також уважно стежать за ситуацією навколо нападника.

Сінгате приєднався до Карвіни влітку минулого року, перейшовши зі Славії Прага. З того часу він провів 38 матчів у складі чеського клубу, записавши на свій рахунок чотири забиті м’ячі та три результативні передачі.

Окрім клубної кар’єри, Ебріма Сінгате має досвід виступів на міжнародному рівні. У складі збірної Гамбії U-20 він зіграв сім поєдинків, брав участь у молодіжному чемпіонаті світу та Кубку африканських націй серед молодіжних команд.

Також, ЛНЗ може придбати форварда північномакедонської Шкендії.