Павло Василенко

Лондонський Челсі ухвалив рішення відсторонити вінгера збірної України Михайла Мудрика від тренувань із першою командою. Як повідомляє BBC, тепер 25-річний футболіст готуватиметься на резервній базі разом із гравцями, які можуть залишити клуб до закриття трансферного вікна 1 вересня.

До цієї групи також потрапили нападники Ніколас Джексон та Ліам Делап. Головний тренер Челсі Хабі Алонсо залишив у першій команді лише футболістів, на яких розраховує в новому сезоні. Мудрик до цього списку не увійшов.

Керівництво лондонського клубу прагне суттєво скоротити склад до завершення літньої трансферної кампанії. Наразі в заявці «аристократів» перебувають близько 40 футболістів, а приблизно десять із них мають піти в оренду або отримати статус доступних для трансферу.

Водночас клуб шукає нову команду і для Мудрика. Українець, найімовірніше, вирушить в оренду, а головним претендентом на нього називають Ковентрі, який очолює легенда Челсі Френк Лемпард.