Челсі відсторонив Мудрика від першої команди
Українець опинився серед гравців на трансфер
Лондонський Челсі ухвалив рішення відсторонити вінгера збірної України Михайла Мудрика від тренувань із першою командою. Як повідомляє BBC, тепер 25-річний футболіст готуватиметься на резервній базі разом із гравцями, які можуть залишити клуб до закриття трансферного вікна 1 вересня.
До цієї групи також потрапили нападники Ніколас Джексон та Ліам Делап. Головний тренер Челсі Хабі Алонсо залишив у першій команді лише футболістів, на яких розраховує в новому сезоні. Мудрик до цього списку не увійшов.
Керівництво лондонського клубу прагне суттєво скоротити склад до завершення літньої трансферної кампанії. Наразі в заявці «аристократів» перебувають близько 40 футболістів, а приблизно десять із них мають піти в оренду або отримати статус доступних для трансферу.
Водночас клуб шукає нову команду і для Мудрика. Українець, найімовірніше, вирушить в оренду, а головним претендентом на нього називають Ковентрі, який очолює легенда Челсі Френк Лемпард.
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