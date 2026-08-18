Павло Василенко

Український вінгер Михайло Мудрик може провести наступний сезон у чемпіонаті Англії на правах оренди. За інформацією TEAMtalk, Ковентрі Сіті помітно випередив конкурентів у боротьбі за 25-річного футболіста Челсі.

Лондонський клуб вважає, що після тривалої дискваліфікації Мудрику потрібна стабільна ігрова практика. При цьому Челсі не планує продавати українця і готовий розглядати лише варіант з орендою.

Ковентрі очолює Френк Лемпард, який раніше працював із Мудриком у Челсі. У лондонському клубі вважають, що стиль команди може добре підійти українцю та допомогти йому поступово повернутися до колишнього рівня.

Мудрик перейшов до лондонської Челсі на початку 2023 року з донецького Шахтаря. За трансфер українського вінгера англійський клуб заплатив 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.

Діюча угода Михайла з Челсі розрахована до 30 червня 2031 року.