Клуб Серії А націлився на Мудрика
Українцю шукають нову команду
Фіорентина розглядає Михайла Мудрика як головного кандидата на посилення позиції лівого вінгера. За даними спортивного журналіста Тангуїціо Мілано, ініціатором можливого трансферу виступив спортивний директор клубу Фабіо Паратічі.
Фіорентина хоче орендувати українця у Челсі з можливістю подальшого викупу. При цьому «фіалки» розраховують, що лондонський клуб продовжить виплачувати Мудрику зарплату протягом усієї орендної угоди.
Також повідомляється, що цими вихідними Мудрик провів розмову з головним тренером Фіорентини Фабіо Гроссо. Імовірно, сторони обговорили можливий перехід футболіста та його роль у складі італійської команди.
Мудрик перейшов до лондонської Челсі на початку 2023 року з донецького Шахтаря. За трансфер українського вінгера англійський клуб заплатив 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.
Контракт Мудрика з Челсі чинний до 30 червня 2031 року.