Павло Василенко

Челсі, переможець Клубного чемпіонату світу, зобов'язаний збалансувати баланс між купівлею та продажем гравців до 1 вересня.

Офіси на «Стемфорд Брідж» цими днями вирують. Хоча сезон уже розпочався, Челсі має продати гравців на суму 350 мільйонів євро до 1 вересня. В іншому випадку вони можуть зіткнутися з проблемами фінансового фейр-плей, оскільки вже витратили 279 мільйонів євро на нових гравців і все ще хочуть придбати ще двох.

Як повідомляє The Telegraph, до 9 гравців чекають, поки клуб знайде їм нове місце роботи, або в оренді, або як постійних трансферів.

Найвідомішим ім'ям у чорному списку є 30-річний Рахім Стерлінг. Після сезону в оренді в Арсеналі та невдачі з виправданням очікувань, нападник тепер є мішенню для Вест Гема та Крістал Пелас.

Ще одне гучне ім'я, 27-річний Крістофер Нкунку, вже деякий час перебуває на радарі Баварії. Проблема полягає в тому, що чемпіони Німеччини хочуть його орендувати, тоді як Челсі наполягає на його продажу.

24-річний нападник Ніколас Джексон також виставлений на продаж після прибуття Жоау Педру та Ліама Делапа. Він може стати рішенням для Ньюкасла, якщо Александер Ісак перейде до Ліверпуля.

22-річний захисник Ренату Вейга минулий сезон провів в оренді в Ювентусі. Тепер бразильця можуть продати до Ла Ліги. Вільярреал зацікавлений, але наполягає на тому, щоб сині знизили ціну (30 мільйонів євро).

Вільярреал також веде переговори з Акселем Дісасі (27 років), ще одним захисником, який мав труднощі в Челсі. Клуби з Саудівської Про-ліги також висловлювали інтерес до нього, але поки що нічого не вийшло.

Також у запасі Карні Чуквуемека (21 рік), який хотів би повернутися до Боруссії Дортмунд, де він був минулого сезону, Бен Чілвелл (28 років), вінгер Тайрік Джордж (19 років) та Аарон Ансельміно (20 років).

Челсі хотів би включити Тіріка Джорджа до трансферу Хаві Сімонса, за якого РБ Лейпциг просить понад 60 мільйонів євро.

Відзначимо, що гравцем Челсі є український вінгер Михайло Мудрик, який через допінг-скандал відлучений від футболу з кінця минулого року.