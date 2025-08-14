Павло Василенко

На початку липня Діого Хота та його брат Андре Сілва загинули в автомобільній аварії на півночі Іспанії. Їхній автомобіль з'їхав з дороги, а потім спалахнув.

Португальським гравцям було 28 та 25 років відповідно. Багато футбольних діячів, колишніх товаришів по команді, тренерів та колишніх клубів висловили їм шану в соціальних мережах.

У наступні дні родинам обох гравців довелося покрити значні витрати, пов'язані з транспортуванням тіл та похованням гравців. Вони все ще стикаються зі значними витратами. Однак Ліверпуль простягнув руку допомоги.

Клуб оголосив, що виплачуватиме родині Жоти його зарплату до кінця терміну дії його контракту, який діє до 2027 року. Також було виведено з експлуатації номер «20», який він носив.

Тепер гравці Челсі зробили зворушливу заяву. Як повідомляє The Athletic , вони поділяться своїм бонусом за перемогу на Клубному чемпіонаті світу з родинами Жоти та Сілви.

Челсі виграв клубний чемпіонат світу, перемігши ПСЖ у фіналі з рахунком 3:0, а ФІФА нагородила його 131,4 мільйона євро.

З цієї цифри власник Челсі вирішив розподілити 13,3 мільйона євро між гравцями, і вони спільно вирішили пожертвувати один мільйон євро родинам Діогу Жоти та Андреа Сілви.

Жоту та Сілву також вшанували на чемпіонаті Європи серед жінок, у численних товариських матчах та під час матчу за Суперкубок Європи. Вони також стали героями численних муралів.