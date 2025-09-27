Павло Василенко

Півзахисник збірної Англії Коул Палмер пропустить матчі Челсі щонайменше до жовтневої міжнародної паузи.

Головний тренер лондонців Енцо Мареска підтвердив, що 23-річний хавбек страждає від проблем із пахом, через які він уже пропустив зустрічі з Вест Гемом і Фулгемом.

«Ми вирішили дати йому 2–3 тижні перепочинку, щоб він міг повністю відновитися. Сподіваємось, після перерви він буде готовий на 100%», – цитує Мареску AFP.

Крім Палмера, сині не зможуть розраховувати на Тосіна Адарабіойо (травма литки) та Веслі Фофану, який отримав струс мозку у кубковому матчі проти Лінкольна.

Найближчі матчі Челсі:

🆚 Брайтон – у суботу

🆚 Бенфіка (Ліга Європи)

🆚 Ліверпуль – топ-гра наступного тижня