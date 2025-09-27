Палмер вибуває: Челсі дає зірці паузу до матчів збірних
Футболіст має проблеми зі здоров’ям
близько 22 годин тому
Фото - Getty Images
Півзахисник збірної Англії Коул Палмер пропустить матчі Челсі щонайменше до жовтневої міжнародної паузи.
Головний тренер лондонців Енцо Мареска підтвердив, що 23-річний хавбек страждає від проблем із пахом, через які він уже пропустив зустрічі з Вест Гемом і Фулгемом.
«Ми вирішили дати йому 2–3 тижні перепочинку, щоб він міг повністю відновитися. Сподіваємось, після перерви він буде готовий на 100%», – цитує Мареску AFP.
Крім Палмера, сині не зможуть розраховувати на Тосіна Адарабіойо (травма литки) та Веслі Фофану, який отримав струс мозку у кубковому матчі проти Лінкольна.
Найближчі матчі Челсі:
🆚 Брайтон – у суботу
🆚 Бенфіка (Ліга Європи)
🆚 Ліверпуль – топ-гра наступного тижня