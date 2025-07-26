Павло Василенко

В Інтер Маямі з'явився новий гравець. Родріго Де Пауль приєднався до і так великому складу аргентинців клубу.

31-річний гравець провів в Атлетіко Мадрид останні чотири сезони, востаннє граючи за команду на нещодавньому клубному чемпіонаті світу. Відтепер він ділитиме роздягальню з Ліонелем Мессі, Луїсом Суаресом, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою. Загалом він стане 12-м гравцем з аргентинським корінням у клубі з Маямі.

Де Пауль перейшов до Інтер Маямі на правах оренди до кінця поточного сезону МЛС. Його новий клуб отримав опцію викупу. Сам гравець відразу погодився на контракт до 2029 року.

«Я хочу виграти титули та увійти в історію з Інтером. Цей клуб має потенціал стати великим», – сказав Де Пауль.

Наступний матч Інтера відбудеться у суботу проти Цинциннаті. Очікується, що Де Пауля буде представлено під час цього матчу.

Наразі Інтер Маямі посідає п'яте місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Через участь у Клубному чемпіонаті світу команда зіграла на три-чотири матчі менше, ніж її суперники.