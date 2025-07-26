Павло Василенко

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі не приховував своїх емоцій після вирішального вирішення чемпіонату МЛС.

Мессі – один з найпопулярніших гравців у своїй лізі, що підтверджується його голосуванням за збірну всіх зірок MЛС.

Аргентинець був заявлений разом зі своїм партнером з Інтер Маямі Жорді Альбою. Однак цей дует не взяв участі у матчі. За кілька годин до матчу гравці оголосили, що не вийдуть на поле проти зірок мексиканської ліги, пославшись на втому.

Тепер керівництво МЛС офіційно покарало іспанця та аргентинця. Гравці усунуті від участі у наступному матчі Інтер Маямі.

Мессі розлютився від рішення ліги. Його різка відповідь була опублікована власником клубу з Флориди Хорхе Масом.

«Мессі дуже засмучений. Сподіваюся, це не матиме довгострокових наслідків. Чи вплине це на сприйняття Мессі ліги та її правил? Без сумніву», — цитує Маса журналіст Фабріціо Романо.

Мессі виблискує у футболці американського клубу і цього сезону, забивши 18 голів у 18 матчах, а також віддавши сім гольових передач.

Інтер Маямі посідає п'яте місце у турнірній таблиці МЛС із 41 очком, відстаючи від лідируючого Цинциннаті на сім очок, однак у команди з Флориди на три гри менше, ніж у суперників.