Відбувся перший поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між французькою Ніццею і португальською Бенфікою. Матч пройшов на стадіоні Альянц Рів'єра у Ніцці та стартував о 22:00 за київським часом.

Перемогу у цьому протистоянні здобули гості. Гравці Бенфіки впевнено виграли з рахунком 2:0. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відіграв весь матч за лісабонців. Він відзначився двома важливими сейвами, а за версією статистичного ресурсу SofaScore отримав оцінку 6,8 із 10.

Звання найкращого гравця зустрічі дісталося форварду португальського клубу Франьо Івановичу, який забив один із голів та отримав оцінку 8,0.