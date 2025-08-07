Відбувся перший поєдинок третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому французька Ніцца приймала португальську Бенфіку. Лісабонці впевнено впоралися із завданням та здобули перемогу з рахунком 2:0.

Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі гостей, провів весь матч, відзначився двома надійними сейвами та зберіг свої ворота сухими. Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже позитивно оцінив виступ своєї команди у важливому єврокубковому протистоянні.

«Я думаю, що це була впевнена перемога, адже ми контролювали гру, як в нападі, так і в обороні. Створили потрібні моменти, щоб виграти з рахунком 2:0.

Ми багато говорили про емоційну стабільність в минулому році. Я відчував, що команді потрібно значно підсилитися в плані контролю м'яча. Цей імпульс потрібний і на тренуваннях, і в офіційних матчах. Найголовніше, щоб вболівальники прийняли нашу роботу і те, що ми робимо для досягнення бажаних результатів.

Однією з головних переваг «Бенфіки» завжди є те, наскільки легко спілкуватися з гравцями та наскільки вони вірять в ідеї головного тренера. Я постійно наголошую на перевагах футболістів, а потім шукаю для них потрібні позиції в команді відповідно до нашої системи.

Нам усім ще доведеться багато чого навчитися, дізнатися один одного, і це шлях, яким ми повинні продовжувати йти. Як я вже казав, час – це той суперник, якого нам потрібно перемогти, тому що в нас є трофей, який потрібно здобути, в нас є шлях у відбіркових раундах Ліги чемпіонів, який потрібно пройти, щоб потрапити до групового етапу. Тому наше завдання – бути надійнішими та стабільнішими», – підсумував Лаже.