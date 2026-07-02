Павло Василенко

Головний тренер збірної ДР Конго Себастьян Десабр пережив справжній шок на пресконференції після поразки від Англії на чемпіонаті світу. Зокрема, речник федерації оголосив йому про смерть його батька.

ДР Конго зазнала поразки від Англії з рахунком 1:2, а героєм поєдинку став форвард Гаррі Кейн, який двома голами вивів команду Томаса Тухеля до 1/8 фіналу, де вони зіграють проти Мексики.

Однак, момент гордості був затьмарений трагічною новиною. Точно невідомо, коли 49-річний Десабр дізнався про смерть батька, але новина була публічно підтверджена в самому кінці його післяматчевого звернення до ЗМІ.

«Хочемо повідомити, що тренер втратив батька. Висловлюємо щирі співчуття».

Пресконференцію негайно перервали. Десабр, здається, був шокований тим, що новина стала публічною, тому він лише тихо подякував за пресконференцію.