Павло Василенко

Збірна Демократичної Республіки Конго виграла заключний матч групи K на чемпіонаті світу 2026 року над Узбекистаном з рахунком 3:1, забезпечивши собі вихід з третього місця до 1/16 фіналу.

Для ДР Конго це вперше в історії, коли вони вийшли з групового етапу у своєму другому виступі на чемпіонаті світу.

У першому раунді плейоф африканці зіграють з Англією (1 липня). Узбекистан посів останнє місце з нулем балів і вибув з турніру.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група К

ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Голи: Вісса, 68 (з пенальті), 90+1, Маєле, 78 – Шомуродов, 10.