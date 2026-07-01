Павло Василенко

Лехія оголосила, що новим головним тренер команди став Владислав Лупашко. Український фахівець підписав контракт до 30 червня 2029 року, повідомляє пресслужба польського клубу.

Лупашко розпочав свою тренерську кар'єру в Інгулеці, де одразу ж вийшов до Української Прем'єр-ліги. Потім він тренував львівські Карпати (з 19 липня 2024 року по 31 грудня 2025 року).

Відзначимо, що Лупашко був безробітним останні шість місяців.

Лехія за підсумками сезону 2025/26 вилетіла з Екстракляси, посівши 16-те місце.