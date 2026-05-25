Сергій Разумовський

Український футбольний журналіст, коментатор і телеведучий Ігор Циганик повідомив, що київський клуб близький до підписання досвідченого косоварського оборонця. Імені потенційного новачка він не назвав, однак, найімовірніше, йдеться саме про Деллову.

27-річний захисник нині виступає за болгарський ЦСКА Софія та є одним із ключових футболістів збірної Косова. Упродовж кар’єри Деллова також грав за Пріштіну, Хайдук і Баллкані.

Раніше інтерес до футболіста вже приписували кільком клубам. У болгарській пресі повідомлялося, що сума відступних за Деллову становить близько 900 тисяч євро.

У поточному сезоні оборонець провів 32 матчі та забив 2 голи. Також на його рахунку 3 м’ячі у 23 поєдинках за національну збірну Косова.

Нагадаємо, за підсумками сезону Динамо посіло 4-те місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 57 очок. Кияни повторили клубний антирекорд.