Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний назвав причину нічиєї Шахтаря у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта (1:1).

Шахтар чудово грав, приємно було дивитися, створив багато моментів, але не вистачало завершення. Я впевнений на 99%, що Шахтар пройде далі. Серветт – не атлетична команда, як той же Фейєноорд або Црвена Звезда. Це звичайна граюча команда, але Шахтар на дві голови сильніший у класі і тактиці. У донецькій команді є футболісти, здатні вирішити долю матчу.

Якби в Шахтарі грав Хачеріді, то цього швидкого пропущеного голу б не сталося. Я ніколи не помиляюся в гравцях. Я з ним працював у Волині, потім цю роботу продовжив Лужний в Динамо. Олег індивідуально шліфував Женю, все йому пояснював, вчив і довів до високого рівня, а Газзаєв і Сьомін вже реалізовували його, коли чорна робота була зроблена. Я був упевнений, що Хачеріді буде грати в збірній.

Спочатку Хачеріді пропонували в Шахтар, але його не захотіли брати, а я в той час допомогти не зміг, тому що ще не був знайомий з ним. Потім від нього відмовилося Динамо. Я тоді переговорив з Лужним, він подивився на Женю і той його вразив. Олег в результаті вмовив Динамо взяти Хачеріді.

У нас футболістів потрібно шліфувати і працювати з ними. Мессі і Ямаль в Україні не народяться, тому що в Аргентині та Іспанії в футбол грають цілий рік, а у нас думають, де восени і взимку провести тренування, тому що в залах в цей час грають банкіри і силовики, а дітям займатися ніде.

Я давно кажу, що в Шахтарі немає якісних нападників. Траоре – це не нападник для Шахтаря. Він вже три роки в донецькій команді, але за цей час так нічого і не показав.

Я свого часу пропонував в Динамо і Шахтар Сергія Петрова, а з мене всі сміялися. Так, він загубив себе нефутбольною поведінкою, але це був дуже сильний гравець на той час.

Його вже Бабич підготував до гри за Маріуполь, Шахтар повинен був його підписати і віддати туди в оренду. Тут приїхали Палкін з агентом Шаблієм, і в підсумку контракт з Петровим не підписали, тому що Сергій не захотів ставати клієнтом Шаблія. Думаю, Ахметов не знав про цю історію.

Потім я пропонував Петрова в Динамо, коли там був Красніков, але його теж побоялися взяти, хоча в Агробізнесі він чудово грав. Після цього Сергій отримав серйозну травму, півроку не грав, потім поїхав в Узбекистан, і його кар'єра пішла на спад.

Хороший нападник для Шахтаря? Пораджу! Є один молодий український нападник, який виступає за кордоном і грає в єврокубках. На нього зараз насідають і українські агенти, і західні. От якби він вчора грав за Шахтар, то забив би п'ять голів з тих моментів, що створили «гірники». Я поки не буду називати його прізвище.

Нехай грає, розкриває себе і приносить користь українському футболу. Якщо йому будуть довіряти тренери збірної, то 100% гарантую, що через деякий час це буде унікальний футболіст для нашого футболу. Я не пророк, але рідко помиляюся в прогнозах. Я з Ахметовим у хороших стосунках, хоч ми і рідко спілкуємося, тому якщо Рінат Леонідович запитає мене, то я йому все розповім.

Керівництву Шахтаря потрібно залізти в кишеню, щось там пошукати і взимку зробити цей трансфер. Через п'ять років вони продадуть цього футболіста в десять разів дорожче. Якщо Шахтар мене послухає, то потім все життя будуть згадувати і дякувати. Дам відповід восени. Є таке прислів'я: курчат восени рахують 😁.

У складі Шахтаря Кевін, який вийшов на заміну, мені сподобався більше за всіх. Він всіх обігрує на одній нозі. Минулого року я поставив його найкращим гравцем УПЛ у збірній сезону. Я впевнений, що Шахтар продасть його за великі гроші. Трансфер Кевіна в Фулхем? Запросто! Він хоч і невисокого зросту, але потужний – атлет! При цьому у нього є швидкісна техніка і він не боїться обігравати. Такі гравці на вагу золота. Прогноз на матч-відповідь? Шахтар переможе Серветт з рахунком 3:1, – заявив Кварцяний в інтерв'ю Blik.ua.