Нападник Шахтаря Мохамаду Канте забив шість м’ячів у перенесеному матчі другого туру чемпіонату України U-19 проти Карпат (6:0). 18-річний гамбійський футболіст в інтерв'ю пресслужбі клубу відреагував на новий рекорд ліги. Цікаво, що у свій час п'ять голів у одній грі оформлював нинішній головний тренер юнацької команди «гірників» Олексій Бєлік.

Зустріч із «Карпатами» U19 виявилася дуже успішною. Від перших хвилин ми контролювали гру та чітко дотримувалися вказівок тренера. Перемоги з подібним рахунком завжди додають впевненості, створюють приємну атмосферу в команді й мотивують наполегливо працювати далі для здобуття успіхів у наступних матчах чемпіонату.

Насправді це особливе відчуття – забити шість голів в одному матчі. Пишаюся тим, що став першим гравцем юнацької команди «Шахтаря», який досягнув цього. Для мене це, передусім, показник наполегливої роботи всієї команди, адже без передач і підтримки хлопців такий успіх був би неможливим. Ці голи присвячую своїй родині та партнерам по команді, які завжди підтримують мене й мотивують ставати кращим.

8 голів у трьох матчах? Безперечно, моя результативність додає неабиякої впевненості, але водночас маю лишатися зосередженим на тому, щоб давати команді якомога більше користі для досягнення необхідного результату. Особиста статистика, звісно, є приємною, однак найважливіше, щоб мої голи справді допомагали команді.

Найголовніше, що, приєднавшись до команди під час літніх зборів, я відразу відчув себе потрібним. Адаптація минула легко, адже тренер чітко пояснив свої вимоги, а партнери по команді допомагали мені як на полі, так і поза ним. Завдяки підтримці я швидко відчув себе частиною колективу і зміг повністю зосередитися на футболі.

Моя головна мета – щодня прогресувати й максимально допомагати команді результативністю та наполегливою працею. Хочу прогресувати як футболіст, робити внесок у командні успіхи в чемпіонаті й бути готовим до будь-яких можливостей, які клуб надасть мені цього сезону.