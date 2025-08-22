Юрій Беньо, колишній асистент головного тренера Шахтаря у штабі Ігора Йовічевича, висловився щодо причин несподіваної нічиєї в першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта (1:1).

Неочікуваний результат – 100%. Враховуючи, скільки моментів мав «Шахтар» – він також і нелогічний.

У вічі з перших хвилин одразу впало, що «Шахтар» не був на 100% налаштований агресивно на цю гру. Десь, можливо, думав, що малою кров’ю все обійдеться. Ця втрата концентрації з перших хвилин проявилася і при пропущеному м’ячі, тому що стандарт – це передусім фокус гравців. І нереалізація теж – на останніх стадіях атак бракувало налаштованості, яка у них була у попередніх матчах.

Зараз видно, що при насиченій обороні суперника та своїх позиційних атаках є проблеми. Але я не можу сказати, щоб вони були аж такими відчутними. Це якби «Шахтар» не створював гольових моментів, але ж вони є – 4-5 у кожній грі, з яких 2-3 повинні забивати.

Так, набагато легше грати з більш відкритими суперниками. Як з «Бешикташем» – він і сам атакує, залишаючи багато простору. А «Шахтар» зі швидкими гравцями цим користувався. Зараз вони грають проти команд, які по класу поступаються – і вони всі обирають тактику більш захисного плану та розраховують на контратаки і стандарти. Те саме, що більшість суперників в УПЛ.

Тому немає нічого дивного. Зламувати таку насичену оборону важко, але у складі «Шахтаря» багато гравців, які можуть за рахунок індивідуальних дій створювати кількісну перевагу на флангах чи виконувати якісні розрізні передачі у штрафний майданчик.

Безперечно, Кевін – дуже сильний гравець, який багато чого дає «Шахтарю». Коли обидва крила «Шахтаря» Кевін і Аліссон грають водночас, то він стає дуже небезпечним, бо вони загострюють. Коли є тільки хтось один з них, то його закривають – як зараз Аліссона, коли суперник створює кількісну перевагу в обороні на його фланзі. А коли їх двоє, то відкривається більше можливостей, – заявив Беньо в інтерв'ю Tribuna.com.