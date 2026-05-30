Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів про можливе підсилення центру оборони київського Динамо. За його словами, варіант із Лумбардом Делловою для киян уже не актуальний. Натомість у клубу залишаються альтернативи на іноземному ринку.

За інформацією Співаковського, історія з Делловою почалася ще влітку 2024 року: тоді його особисто переглядав Олександр Шовковський, але потім взяв паузу. Коли стало зрозуміло, що Делова Динамо справді потрібен, сам футболіст, за словами журналіста, відповів, що час уже втрачено і до питання можна повертатися лише наприкінці сезону. Зрештою до теми повернулися після другого сезону гравця в софійському ЦСКА.

Ще один важливий момент, який озвучив Співаковський, полягав у тому, що болгарський клуб був готовий дати Динамо право на перемовини з гравцем, якщо той підтвердить готовність переїхати в Україну. Після цього Делова, за інформацією ведучого, почав телефонувати знайомим косоварам, які виступають в Україні. Футболісти Полісся Ілір Краснічі та Лідон Емерлаху дали йому позитивну характеристику, але дзвінок Батону Забергджі з Металіста 1925 ще більше насторожив захисника.

Попри це, шанси Динамо підписати Деллову оцінювалися як доволі високі. Болгарські джерела Співаковського стверджують, що кияни були готові платити футболісту збірної Косова близько пів мільйона євро на рік. Однак травма в матчі чемпіонату Болгарії проти Лудогорця, де спершу говорили про тріщину, а згодом підтвердився перелом кістки гомілкостопового суглоба, фактично відклала можливий трансфер щонайменше до зими. Відновлення, за найскромнішими прогнозами, займе близько трьох місяців, після чого ще буде реабілітація.

Співаковський також зазначив, що Динамо має й інші варіанти на іноземному ринку. Як запасну пожежну опцію він назвав Дячука, який залишив Лехію, а найбільше йому подобається ідея з Олександром Романчуком. Це вихованець академії Динамо, який входить до шорт-листа киян. На думку журналіста, Романчук є одним із найкращих захисників чемпіонату Румунії та вже зараз сильніший за Попова і Біловара.

Щодо вартості потенційного трансферу, то, за даними Співаковського, Університатя може просити за Романчука до трьох мільйонів євро. Водночас головними претендентами на нього наразі є клуби Бундесліги — серед них називали Вердер, Аугсбург і Фрайбург.

Раніше 36-річний вінгер Андрій Ярмоленко продовжив контракт із київським Динамо. Раніше Романчук отримав дебютний виклик до збірної України.