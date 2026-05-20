У фіналі Кубка України сезону 2025/26 Динамо зустрінеться з Черніговом. Формально фаворит очевидний, однак історія тигрів уже стала головною сенсацією турніру.

У перемогу Чернігова майже ніхто не вірить, проте клуб уже здобув головне – любов уболівальників, навіть серед прихильників киян. Родина Андрія Ярмоленка підтримує команду рідного міста, а Назар Волошин емоційно реагував на сейви воротаря Татаренка у серії пенальті проти Металіста 1925. Символічно, що президент Чернігова є фанатом Динамо і мріяв про зустріч з киянами ще раніше, але вона відбудеться лише у фіналі.

Для Динамо Кубок виглядає як обов’язкова компенсація за невдалий сезон та шанс потрапити до кваліфікації Ліги Європи. Тріумф гранда не стане сенсацією, адже на шляху до фіналу команда здолала двох представників Першої ліги та аутсайдера УПЛ.

Натомість прорив Чернігова запам’ятається надовго. Востаннє подібне вдавалося Інгульцю у 2019 році, але нинішня історія ще драматичніша. Команда лише рік виступає у Першій лізі та перебуває у зоні вильоту, а грає у прифронтовому місті, де стадіон пережив бойові дії. У складі зібрані переважно місцеві футболісти або гравці, пов’язані з Десною, а бюджет клубу – найменший у лізі. Попри це, керівництво інвестує в інфраструктуру і академію.

Шлях до фіналу був унікальним: лише три забиті м’ячі за турнір, але вибиті Кривбас і Металіст 1925. Проти криворіжців команда програла на полі, однак суперника дискваліфікували за порушення ліміту легіонерів. Далі були три поспіль серії пенальті, героєм яких став воротар Татаренко, що в півфіналі здійснив 13 сейвів.

У фіналі Чернігів, ймовірно, зіграє від оборони. І саме це є проблемою для Динамо, яке регулярно має труднощі проти низьких блоків. Кияни часто перемагають завдяки класу, але створюють небагато моментів, що робить навіть нульову нічию після 90 хвилин цілком реальною.

Формально прогноз очевидний – Динамо має перемагати. Але оптимістичний сценарій для Чернігова передбачає ще одну серію пенальті, де вирішальним може стати кураж воротаря Татаренка.

