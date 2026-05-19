Головний тренер Чернігова Валерій Чорний поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти Динамо. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Це найбільший ажіотаж навколо футбольного клубу Чернігів у нашій історії. Ми це дуже добре відчуваємо в місті. Люди на вулицях підходять, вітаються, бажають успіху. І навіть ті, хто раніше менше цікавився футболом, після півфіналу почали телефонувати, писати, вітати.

Навіть за межами міста – на заправках, у ресторанах – люди підходили й дякували за емоції. Це неймовірна історія. Я хотів би подякувати всім уболівальникам, які будуть на трибунах.

Хотілося б, щоб вони створили атмосферу, яка запам’ятається назавжди. А ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб не просто створити конкуренцію київському Динамо, а якщо вже зайшли у фінал – то намагатися його виграти.