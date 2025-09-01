Колишній наставник Барселони Хаві може стати головним тренером леверкузенського Байєра. Про це повідомляє Sky Germany. Сьогодні стало відомо про відставку Еріка тен Хага з посади керманича фармацевтів.

Останнім клубом іспанського спеціаліста була Барселона, яку він тренував з листопада 2021 року по червень 2024-го. За цей час каталонці стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2022/2023 та здобули Суперкубок країни. До роботи в Барселоні Хаві очолював катарський Аль-Саад.

Новий сезон у Бундеслізі Байєр розпочав невдало, набравши лише одне очко у двох стартових турах. Наступний матч чемпіонату команда проведе вдома проти Айнтрахта з Франкфурта у п’ятницю, 12 вересня.