Павло Василенко

Давід Рая виявився чудовим придбанням для Арсенала, куди він спочатку прибув в оренду на один рік з Брентфорда, а після чудового першого сезону на «Емірейтс» «каноніри» викупили його влітку 2024 року за 32 мільйони євро.

У сезоні 2023/24 він зіграв 41 матч і навіть 20 разів не пропустив жодного ворота, а в наступному сезоні ще більше підвищив свій рівень гри та довів, що є одним із найкращих воротарів чемпіонату Англії та був однією з ключових причин виходу Арсенала до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Однак його шлях до вершини був аж ніяк не легким.

Раї довелося проявити величезну психологічну силу, щоб подолати серйозну травму, отриману під час гри за Блекберн Роверс. Його зовнішність сьогодні значно змінилася, особливо форма носа, що датується 2018 роком, коли Блекберн грав проти Вест Бромвіч Альбіон.

У вищезгаданому матчі, який завершився з рахунком 1:1, Рая зіткнувся з форвардом Джеєм Родрігесом і отримав важкий перелом носа. Ситуація була настільки серйозною, що йому довелося отримувати кисень на полі, а потім його терміново доставили до лікарні.

Менеджер Блекберна Тоні Моубрей на той момент назвав травму надзвичайно серйозною.

«Гравців сколихнуло побачене. Кістка на кінчику носа майже втиснулася в череп, а ніс буквально звисав. Деякі гравці навіть не могли дивитися – це було так погано».

Незважаючи на тяжкість травми, Рая швидко повернувся на поле. Він деякий час носив захисну маску, а операцію відклав до кінця сезону, бо не хотів пропускати ігри. А потім проявив психологічну стійкість.

«Таке може трапитися з будь-ким. Це не змусить мене змінити свій стиль гри».

Хоча він міг бути відсутнім до восьми тижнів, він повернувся лише через два, що чітко свідчить про його характер. Саме такий підхід пізніше відкрив йому шлях до того, щоб стати воротарем першого вибору Арсенала під керівництвом Мікеля Артети.

Нагадаємо, що за «канонірів» виступає український захисник Олександр Зінченко.