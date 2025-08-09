Сергій Стаднюк

Завершилися всі товариські матчі ігрового дня суботи, 9 серпня, за участі європейських клубів українських футболістів.

Ренн і Дженоа розписали бойову нічию. Господарі вели після голів Аль-Тамарі та Сіссе, але після виходу на заміну Руслана Маліновського і його точного удару, а також м’яча Естігора на 92-й хвилині «грифони» зуміли врятуватися.

Арсенал упевнено розгромив Атлетік Більбао у фіналі Кубка Емірейтс завдяки голам Дьокереша, Сака та Гаверца. Захисник «канонірів» Олександр Зінченко не взяв участі у матчі. Українець залишився у запасі.

Наполі здолав Жирону. Дубль Де Брюйне та гол Ді Лоренцо забезпечили перевагу для чемпіона Італії. Однак Стуані оформив дубль у гостей, проте так і не допоміг довершити камбек. Українець Віктор Циганков став єдиним у складі каталонців, хто провів на полі весь матч.

Товариські матчі

Ренн – Дженоа 2:2

Голи: Аль-Тамарі, 21, Сіссе, 73 – Маліновський, 78, Естігор, 90+2

Арсенал – Атлетік Більбао 3:0

Голи: Дьокереш, 34, Сака, 36, Гаверц, 82

Наполі – Жирона 3:2

Голи: Ді Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуані, 33, 42

Раніше Маліновський також забив у ворота збірної Японії.