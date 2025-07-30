Сандерленд офіційно підписав колишнього капітана Арсенала
Граніт Джака залишив Баєр та партнером українців
близько 1 години тому
Англійський Сандерленд офіційно підтвердив підписання швейцарського хавбека леверкузенського Байєра Граніта Джаки. 32-річний півзахисник уклав угоду із «чорними котами» терміном на три роки.
За даними ЗМІ, загальна сума угоди з урахуванням бонусів становила 20 мільйонів євро.
Варто зазначити, що у складі Сандерленда вже перебувають два українські гравці: нападник Назарій Русин (26 років) і молодий вінгер Тимур Тутєров (20 років).
Минулого сезону 2024/25 Джака відіграв 49 матчів за клуб, забив два голи і віддав сім результативних передач. За версією порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 12 мільйонів євро.
Раніше повідомлялися нові деталі щодо можливого трансферу Різника в Сандерленд.