Англійський Сандерленд офіційно підтвердив підписання швейцарського хавбека леверкузенського Байєра Граніта Джаки. 32-річний півзахисник уклав угоду із «чорними котами» терміном на три роки.

За даними ЗМІ, загальна сума угоди з урахуванням бонусів становила 20 мільйонів євро.

Варто зазначити, що у складі Сандерленда вже перебувають два українські гравці: нападник Назарій Русин (26 років) і молодий вінгер Тимур Тутєров (20 років).

Минулого сезону 2024/25 Джака відіграв 49 матчів за клуб, забив два голи і віддав сім результативних передач. За версією порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялися нові деталі щодо можливого трансферу Різника в Сандерленд.