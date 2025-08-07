Вінгер мадридського Реала Родріго може змінити Ла Лігу на Англійську Прем'єр-лігу та продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє Football365. За інформацією джерел, мадридський клуб зробив несподівану пропозицію і Реал готовий відпустити бразильця до Лондона, якщо у відповідь отримає захисника Вільяма Саліба.

Родріго відчуває невдоволення своїм поточним статусом у Реалі та розглядає виключно варіант із переїздом до Англії. Крім Арсеналу, інтерес до нього виявляють також Ліверпуль та Тоттенхем. Каноніри справді зацікавлені у посиленні атакувальної лінії і давно стежать за Родріго, але віддавати ключового захисника не мають наміру. Більше того, клуб готує для Саліба нову угоду із покращеними умовами.

Ситуація багато в чому залежить від самого гравця – французький центрбек поки що не визначився з майбутнім. В Арсеналі розраховують, що він все ж таки залишиться на Емірейтс.

Раніше повідомлялося, що Реал може здійснити трансфер хавбека Ліверпуля.