Ракицький: : «У Чорноморці відчув себе футболістом»
Футболіст зізнався, що в Одесі отримав нову мотивацію
близько 2 годин тому
Ярослав Ракицький / фото - Чорноморець
Захисник Чорноморця Ярослав Ракицький в інтерв'ю програмі Трендець поділився враженнями від перебування в одеському клубі та своєї фізичної форми.
Коли я приїхав до Чорноморця, я відчув себе, чесно скажу, футболістом – те, що я потрібен. Якось так. У Шахтарі я потрібен – не потрібен – таке було. Ну, воно так і є. А тут я потрібен. І в мене мотивація. Я почуваюся не на 36, а на 26. Поки мої коліна не вийдуть з чату, то буду бігати.
Нагадаємо, Ярослав Ракицький став найкращим гравцем серпня у Першій лізі.
Свій наступний матч Чорноморець проведе на виїзді проти Інгульця 20 вересня.
