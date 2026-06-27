Павло Василенко

Чорноморець офіційно оголосив про повернення вінгера ковалівського Колоса Даниїла Алефіренка. Про це повідомила пресслужба одеського клубу.

Контракт із 26-річним футболістом розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Для Алефіренка це вже другий етап кар’єри в складі «моряків». У сезоні 2022/23 він уже виступав за Чорноморець, провівши 14 матчів, у яких забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

Після цього футболіст продовжив виступи в Українській Прем’єр-лізі, граючи за ковалівський Колос. Раніше він також захищав кольори луганської Зорі.

Вартість Алефіренка за даними порталу Transfermarkt становить 500 тисяч євро.