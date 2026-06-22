Вінгер Шахтаря близький до переходу в Чорноморець
Одеська команда отримала підсилення
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
У розташування Чорноморця на зборах приєднався 22-річний лівий вінгер Олег Пушкарьов. Про це повідомляє сайт «Український футбол».
Пушкарьов має контракт з донецьким Шахтарем, який чинний до 30 червня 2029 року.
Минулий сезон футболіст відіграв на правах оренди за Кудрівку, де у 13 матчах (328 хвилин) віддав одну результативну передачу.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Пушкарьова у 150 тисяч євро.
Чорноморець напряму повернувся до УПЛ. Команда у минулій кампанії Першої ліги посіла друге місце, набравши 65 очок у 30 турах.
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