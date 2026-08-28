Сергій Разумовський

За підсумками кваліфікаційних матчів сформувався повний склад загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2026/27. У турнірі виступатимуть 36 клубів, які пробилися до цієї стадії через відбіркові раунди або приєдналися після вильоту з раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Майбутній розіграш стане історичним для Андорри. Уперше представник цієї країни зіграє в основній сітці Ліги конференцій – її представлятиме Інтер Ескальдес. Після цього серед асоціацій-членів УЄФА залишаться лише дві країни, клуби яких ще не виступали в основному етапі турніру, – Сан-Марино та Чорногорія.

На відміну від Ліги чемпіонів і Ліги Європи, жодна команда не отримала прямої путівки до основного етапу Ліги конференцій. Усі учасники мали пройти кваліфікацію або дістатися раунду плейоф Ліги Європи, після чого перейти до третього за престижністю єврокубка в разі поразки.

Учасники загального етапу Ліги конференцій

КуПС;

Яблонець;

Гартс;

Твенте;

Лугано;

Рига;

Монако;

Фрайбург;

Копенгаген;

Бранн;

Інтер Ескальдес;

Хайдук Спліт;

Панатінаїкос;

Пафос;

Аталанта;

Нордшелланн;

Аякс;

Борац;

Брайтон;

Брага;

Мідтьюлланн;

Лінкольн Ред Імпс;

Гент;

Хетафе;

Іберія;

Університатя Крайова;

М’єльбю;

Егнатія;

Кауно Жальгіріс;

Сент-Трюйден;

Црвена Звезда;

Тун;

Орхус;

ЦСКА Софія;

Трабзонспор;

Кайрат.

Серед учасників турніру є кілька клубів, у складі яких виступають українські футболісти. Зокрема, Аякс без новачка Віктора Циганкова здолав швейцарський Сьйон за сумою двох матчів – 9:5.

Натомість Трабзонспор, у складі якого виступає Руслан Маліновський, не зміг пробитися до основного етапу Ліги Європи. Турецька команда поступилася Ференцварошу та продовжить єврокубковий сезон у Лізі конференцій. Український півзахисник отримав червону картку в цьому протистоянні.

Ще одним представником із українським слідом став Яблонець. Чеський клуб сенсаційно переміг Рейнджерс у серії післяматчевих пенальті та здобув путівку до основного етапу Ліги конференцій. Захисник Едуард Соболь розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 79-й хвилині.