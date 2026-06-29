Павло Василенко

Захисник донецького Шахтаря Мар'ян Фарина не входить до планів головного тренера Арди Турана і не потрапив до списку «гірників», які вирушать на тренувальні збори.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, 22-річний футболіст шукає нові варіанти для продовження кар'єри. У минулому сезоні українець виступав на правах оренди за Кудрівку.

У послугах захисника зацікавлений одеський Чорноморець, який шукає підсилення після завоювання путівки в УПЛ.

Донецький клуб веде перемовини з «моряками» щодо оренди на один сезон.

У минулій кампанії Фарина провів 13 матчів за Кудрівку і двічі виходив на поле у ​​складі Шахтаря. Трансферна вартість гравця становить 350 тисяч євро.