Григорчук відреагував на третє пришестя в Чорноморець
Одесити повернули найуспішнішого тренера в сучасній історії
38 хвилин тому
Новий-старий тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував початок нової каденції в одеському клубі. Його слова наводить пресслужба «моряків«.
Чи є зараз схожі емоції з тими, що відчував у 2010 році, коли вперше очолив Чорноморець?Так, схожість є. Передусім у тому, що я радий бути тут. Чорноморець у моєму житті займає дуже важливе місце. Я просто люблю цей клуб і докладу всіх зусиль, щоб допомогти Чорноморцю знову вийти на високий рівень, - зазначив Григорчук.
Григорчук двічі у своїй кар'єрі працював з Чорноморцем. Спочатку з 2010 по 2014 рік, а в 2021 році фахівець вдруге очолив одеську команду, пропрацювавши до 2024 року.
Біля керма Чорноморця досвідчений наставник замінить Олександра Кучера.
Поділитись