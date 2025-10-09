Чорноморець з вилученням Ракицького втратив очки проти Вікторії
Відбулися заключні поєдинки десятого туру
близько 2 годин тому
Фото - ФК Чорноморець
У матчі 10-го туру Першої ліги одеський Чорноморець на своєму полі приймав сумську Вікторію. Зустріч завершилася внічию – 0:0.
Захисник і капітан Чорноморця Ярослав Ракицький отримав червону картку. Досвідчений футболіст на 37-й хвилині зустрічі був попереджений, а на 69-й – вдарив головою в обличчя захисника Вікторії Дениса Рябого.
В інших матчах дня ЮКСА вдома перемогла Прикарпаття-Благо (3:1), а Фенікс-Маріуполь на своєму стадіоні програв харківському Металісту – 0:1.
Перша ліга, 10-й тур
ЮКСА – Прикарпаття-Благо – 3:1
Голи: Ситников, 10, Гехейру, 48, Лебедєв, 85 – Хома, 49.
Фенікс-Маріуполь – Металіст – 0:1
Гол: В. Луців, 24.
Чорноморець – Вікторія – 0:0