Павло Василенко

Ігор Бурбас, спираючись на свої джерела повідомив, що Ворскла звільнила головного тренера команди Олександра Бабича. Сталося це після поразки від Чернігова (0:1) у поєдинку десятого туру Першої ліги.

«Ворскла попрощалася із головним тренером. Наскільки мені відомо, Олександр Бабич більше не очолює полтавський колектив. Виконувати обовʼязки тренера Ворскли тимчасово буде Валерій Куценко [асистент Бабича]», – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі «BurBuzz».

Сайт «Український футбол» дізнався у Бабича, чи відповідає ця новина дійсності.

«Ситуація нині така, що ми перебуваємо на стадії переговорів. На цю мить я чинний головний тренер Ворскли, зараз перебуваю на стадіоні та готуюсь проводити тренування. Як стане щось офіційно відомо, можемо з вами більш розлого поговорити».

Після десяти турів Ворскла має у доробку 12 залікових балів та посідає восьму сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.

У наступному турі зелено-білі на виїзді зіграють проти київського Лівого Берега. Поєдинок заплановано на 13 жовтня.