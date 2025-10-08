Все вирішиться за тиждень. Ворскла з нічиєї розпочала шлях у єврокубку
Долю першої зустрічі другого раунду кваліфікації вирішили сім хвилин першого тайму
близько 2 годин тому
У першому матчі другого раунду кваліфікації жіночого Кубка Європи Ворскла та данська Фортуна Г’єррінг видали бойову нічию 1:1.
Остаточний результат зустрічі висначився впродовж семи хвилин першого тайму. Полтавки активніше розпочали гру й уже в середині стартової 45-хвилинки відкрили рахунок завдяки точному удару Роксолани Кравчук, яка вдало зіграла у зоні завершення.
Та номінальним гостями вдалося відновили рівновагу. Сара Гансен скористалася помилкою в обороні Ворскли й пробила повз голкіперку.
У другому таймі команди намагалися отримати перевагу. Проте оборони обидвох суперників діяли надійно. Результат 1:1 залишає інтригу перед матчем-відповіддю, який відбудеться 15 жовтня у Данії.
Кубок Європи (жінки). Другий раунд кваліфікації, перший матч
Ворскла – Фортуна Г’єррінг 1:1
Голи: Кравчук, 24 – Гансен, 31
Нагадаємо, Ворскла опинилася у Кубку Європи, вилетівши у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів від бельгійського Левена.
